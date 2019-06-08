Haluk Levent "Birazcık hatırım varsa..." deyip çağrıda bulundu

Çocukları, nadir görülen beyincik erimesi (NCL) hastalığının pençesindeki aileler, umut bağladıkları yurtdışındaki ilacın SGK geri ödeme listesine alınmasını istiyor. Konuya ilişkin sanatçı Haluk Levent ise SGK'ye sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu.



Haluk Levent "Birazcık hatırım varsa rt yapalım canlarım. NCL hastası toplam 7 çocuk var Türkiye’de. Geçen hafta aileler İle buluştuk. Ve maalesef göz göre göre kaybediyoruz çocuklarımızı. 7 hayat kurtarılabilir! Haydi SGK!Sağlık bakanlığı onay verdi sıra sende! #zeynepicinkararvakti" ifadelerini kullandı.