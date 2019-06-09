Tekme tokat kavga güvenlik kamerasında

Karaman’da, silah ve bıçak çekilerek bir kişinin tekme tokat dövülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, üç gün önce İmaret Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta karşılaşan iki kişi konuşmaya başladı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle konuşan iki kişiden birisi diğerini iteleyerek yumruk attı. Bunun üzerine başlayan kavgaya kişilerin arkadaşları da dahil oldu. Tekme tokat kavgada bıçaklar çekildi, bir kişi elinde tüfekle geldi. Daha sonra iki taraf farklı yönlere giderek gözden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekiplerinin, kavga eden şahısların kimliklerini tespit ederek gözaltına aldığı ve haklarında yasal işlem başlattığı öğrenildi.