Venezuela'da petrol rafineri tesisinde yangın: 3 ölü

Venezuela’da petrol rafineri tesisinde yangın çıktı. Yangın sırasında, tesisin önünde bulunan ve alevlerin sıçradığı aracın da yandığı; araçta bulunan anne, baba ve 3 yaşındaki çocuklarının yanarak hayatını kaybettiği duyuruldu.







Yangın, Venezuela’nın Anzoátegui eyaletinde yer alan Guanta bölgesindeki petrol rafineri tesisinin bir bölümünde çıktı. Yerel medya, alevlerin sıçradığı bir araçtaki anne, baba ve 3 yaşındaki kız çocuklarının yanarak hayatını kaybettiğini duyurdu.







Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattığı belirtilirken; Anzoátegui valisi, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile hayatını kaybeden aileye baş sağlığı diledi.