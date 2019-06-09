Video Galeri Haber Magazin Spor Eğlence Fragman

Venezuela'da petrol rafineri tesisinde yangın: 3 ölü

Venezuela’da petrol rafineri tesisinde yangın çıktı. Yangın sırasında, tesisin önünde bulunan ve alevlerin sıçradığı aracın da yandığı; araçta bulunan anne, baba ve 3 yaşındaki çocuklarının yanarak hayatını kaybettiği duyuruldu.



Yangın, Venezuela’nın Anzoátegui eyaletinde yer alan Guanta bölgesindeki petrol rafineri tesisinin bir bölümünde çıktı. Yerel medya, alevlerin sıçradığı bir araçtaki anne, baba ve 3 yaşındaki kız çocuklarının yanarak hayatını kaybettiğini duyurdu.



Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattığı belirtilirken; Anzoátegui valisi, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile hayatını kaybeden aileye baş sağlığı diledi.
A+ A-
cumhuriyet.com.tr
9 Haziran 2019 Pazar, 13:04

En Çok İzlenenler