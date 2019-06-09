Akdeniz fokunu şikayet ettiler: "Denize giremiyoruz"

Gümbet sahilindeki beyaz Akdeniz fokunu gören yerli ve yabancı turistler gözlerine inanamadı. Sahilde bulunan bir iskelenin altından dinlenmeye çekilen foku çekmek için turistler birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 2 saat boyunca iskele altında dinlenen fok balığı daha sonra denize girerek gözlerden kayboldu.

Site sakinleri rahatsız oldu

Aylardır aynı bölgede dinlenen Akdeniz fokuna işletmeciler “Binnaz” ismini koydu. Bir siteye ait olduğu öğrenilen iskelenin altından yatan foku, bazı site sakinlerinin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesine şikayet ettikleri öğrenildi. Denize girmekten korktuklarını söyleyerek fokun bulunduğu alandan kaldırılmasını istediler.

Kendi doğal ortamında yaşayan fokun şikayet edilmesi ise yetkililer tarafından şaşkınlık ile karşılandı.