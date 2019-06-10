Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın evine gitmek için Bakırköy’den Mazlum Ö.’nün kullandığı taksiye bindi. Beylikdüzü’ne doğru yola çıktıkları sırada taksi şoförü ile kadın arasında sözlü tartışma başladı. Taksicinin sözleri ve hareketlerinden rahatsız olan kadın, evinin önüne geldiğinde “yanımda para yok yukarıya çıkıp getireceğim” dedi ve taksiciden beklemesini istedi. Taksi şoförünün kendisine sarkıntılık yaptığını iddia eden kadın evde olan oğlu Umut T.’ye yolda yaşadıklarını anlatarak taksicinin aşağıda beklediğini söyledi.

Taksiciyi demir sopayla dövdü, taksinin camlarını tuz buz etti

Yaşananları duyan Umut T., evde bulunan demir sopasını alarak aşağıya indi. Aşağıda bekleyen Mazlum Ö.’yü gören Umut T. demir sopayla taksicinin önce kafasına daha sonra vücuduna vurmaya başladı. Umut T. taksi şoförünün ardından taksiye zarar vererek camlarını tuz buz etti. Olayı gören vatandaşlar polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Umut T.'yi gözaltına alırken taksi sürücüsü Mazlum Ö. ise Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.