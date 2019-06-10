AKP'den 'Her şey çok güzel olacak' yorumu: O slogan etrafında boğuluyoruz

AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganına ilişkin "O slogan etrafında boğuluyoruz, siz niye slogan üretemiyorsunuz biliyor musunuz? Slogan üretmek için bir insanın duygusunun ve meselesinin olması gerekir" dedi.









DW Türkçe'nin haberine göre AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma şu ifadelerde bulundu:



"Karşı tarafındaki adayın bir çocuğun araç peşine düşerek ortaya attığı bir slogan var. O slogan etrafında boğuluyoruz, siz niye slogan üretemiyorsunuz biliyor musunuz? Slogan üretmek için bir insanın duygusunun ve meselesinin olması gerekir. Az biraz galiba duygularımız yıprandı, herhalde meselelerimiz farklılaştı. Mahalleden taşındınız. Lütfen geri gelin"