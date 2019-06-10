Anne ile kızına çarpıp kaçtı, o anlar kamerada

DENİZLİ'de otomobilin yolun karşısına geçerken çarptığı anne ile kızı yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.



Kaza, saat 09.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Selçuk Caddesi üzeri devlet hastanesi önünde meydana geldi. Furkan Çelik'in (22) yönetimindeki 20 BZ 751 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiden Kerime Seven (67) ile kızı Şaziye Uzun'a (46) çarptı. Seven ile Uzun kazada yaralandı. Sürücüsü Çelik ise kaza yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan sürücü Çelik, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.