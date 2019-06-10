Aleyna Tilki'nin dansı olay oldu

Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Tilki, son günlerde sıklıkla seslendirdiği Ayben'in 'Yol Ver' isimli rap şarkısındaki dansı ile dikkat çekti.



Genç şarkıcı, konserden çekilen anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Konserdeki dans videosuna birçok yorum ve beğeni alan Tilki, "Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı, en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum. Ayben çok büyük bir ruh, çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..." diye yazdı.