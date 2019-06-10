Youtube kanalı Yurttaş TV da seçimlerle ilgili vatandaşlara mikrofon uzattı. Küçükçekmece’de mikrofon uzatılan türbanlı bir Yurttaş "Millet uzaya çıkıyor biz daha Muratgilin damından atlayamadık" ifadelerini kullandı.

Türbanlı kadın sosyal medyada çokça paylaşılan konuşmasında şunları söylüyor:

"Hiçbir zaman AK Partili olmadım. Yönetim tarzlarını, yaptıklarını hiç onaylamadım. Türbanlıyım ama bunu AK Parti’ye bağlamıyorum. Onun sayesinde türban takmıyorum ben. O bunu öne sürüyor... Ne yapmış, nerede öndeyiz? Çocuk cinayetleri, hırsızlık, Türkiye’nin satılmasının başında hiçbir şey yok. Ne ile gündeme geliyoruz ki biz... Bir seçimi yapamıyoruz. Yeniden seçim yapacağız. Bunun bütçesi bizim cebimizden çıkıyor.”