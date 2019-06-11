Seçim hakkında konuştu, evine bıçak saplandı

Reis Boz’un evinin duvarına ismi yazılarak bıçak saplandı. Boz, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek, duyarlı herkese çağrıda bulundu.



Bir Youtube kanalına seçime ilişkin verdiği röportajla gündem olan Reis Boz’un evinin duvarına ismi yazılarak bıçak saplandı. Boz, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek, duyarlı herkese çağrıda bulundu.



İstanbul Times adlı Youtube kanalına önceki gün İstanbul seçimine ilişkin demeç veren ve konuşmasında Kürt seçmenlerin tavrına dikkat çekerek gündem olan Reis Boz’un evine tehdit içerikli bir saldırı yapıldı.



Boz’un Avcılar Tahtakale’deki evinin duvarına akşam saatlerinde isminin yazı olduğı bıçak saplandı.



Boz, bu saldırının önceki gün yaptığı röportajın sosyal medyada gündem olmasından sonra denk gelmesine dikkat çekerek, ”Saldırının Süleyman Soylu ve AKP’nin muhafazakar Kürtlerden oy almak için Hizbullahçıların tahliyelerine dikkat çeken konuşmamdan sonra yapılması manidar” dedi.



Yeni Yaşam Gazetesi’ne konuşan Boz, “Biz bunları doksanlı yıllardan tanıyoruz, biz bunları Madımak’ta, Maraş’ta tanıyoruz; biz bunları beyaz toroslardan tanıyoruz. korkunun ecele faydası yok. kimseye pabuç bırakmayacağız” dedi.



Son olarak yapılan saldırının ailesini tedirgin ettiğini kaydeden Boz, tüm duyarlı kesimleri bu tehdit içerikli saldırıya karşı durmaya ve ilgili kurumları adım atmaya çağırdı.