Ekrem İmamoğlu, Erdoğan sorusuna böyle yanıt verdi

İstabul'un seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, BBC muhabirinin "Cumhur Başkanı Erdoğan seçimi kaybetmeyen bir liderdi. Erdoğan sizce bir hata yaptı mı?" sorusuna "Şu anda konumuz Sayın Cumhurbaşkanı değil İBB seçimi. Evet bir yönde yabancı bir ülkenin basın mensubu olarak bunu sormanızı anlıyorum. Çünkü o kadar çok konuşan var ki bazen rakibiminiz kim olduğunu şaşırıyoruz. 31 Mart'taki neticeden çok daha farklı bir netice ile karşılaşacağımızı belirtmek isterim." diye yanıt verdi.