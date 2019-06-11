Yıldırım'dan Küçükkaya yanıtı: Vız gelir tırıs gider

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ esnafı ile buluştu. Burada konuşan Yıldırım, “Bu Pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız" dedi. Bu sırada vatandaşlardan birinin "Başkanım İsmail Küçükkaya taraf" diye bağırması üzerine Binali Yıldırım, "Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak başımız dik" dedi.