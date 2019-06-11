Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Olay, saat 14.00 sıralarında Efeler ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan kapalı pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Sağlık Meslek Yüksekokulundan mezun olan Hasan K. (19), bugün yapılacak olan mezuniyet gecesi öncesi araç kiralayarak kız arkadaşı Aynur B. (19) ile dolaşmaya çıktı. Hurdacılık yapan baba İsmet K., mora verdikleri Fatih Kapalı Pazaryerinde araç içerisinde oturup sohbet etmekte olan oğluyla karşı karşıya geldi. Aralarında daha önceden de kavgaların yaşandığı iddia edilen baba oğul, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Omzuna falçata saplanınca gaza bastı

Baba İsmet K., tartışmanın büyümesi üzerine elindeki falçatayı otomobilin sürücü koltuğunda oturan oğlunun sol omzuna sapladı. Bir anda kanlar içerisinde kalan Hasan K., aracın camını kapatmaya çalışarak gaza bastı. Yarı kapanan cama sıkışan baba, otomobille birlikte sürüklendi. Büyük bir hızla kapalı pazaryerinde çıkan otomobil, kapının karşısındaki sitenin beton duvarına çarparak durabildi. Araç ile duvar arasında sıkışan baba İsmet K., başından ağır yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan kanlar içerisinde çıkartılan oğul Hasan K. ile kolundan yaralanan kız arkadaşı Aynur B., ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen baba İsmet K.’nin hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.