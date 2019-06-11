Doğup büyüdüğü Kasımpaşa'da seçmen Erdoğan'a böyle isyan etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa'da seçmen isyan etti.



Yol Tv seçimlere sayılı günler kala Kasımpaşa'da sokakların nabzını tuttu. Yapılan röportajda "İstanbul seçiminde kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna 'Ekrem İmamoğlu' yanıtını veren iki yaşlı teyzenin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isyanı ise sosyal medyada konu oldu.



Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa'da yaşlı seçmen "Cumhurbaşkanı Kasımpaşalı, Kasımpaşa'ya uğradığı yok. O önce gelsin halimizi görsün. O bizi unuttu, biz de artık onu unuttuk" diye tepki gösterdi.