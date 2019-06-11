Süleyman Soylu'dan 'İmamoğlu - Yıldırım canlı yayını' açıklaması

ÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te esnaf ziyareti yaptı. Cağaloğlu'ndaki Ankara Caddesi üzerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Soylu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Seçimlere katılacak her iki adayın katılacağı televizyon programına ilişkin soruya Soylu, "Hepimiz bekliyoruz." cevabını verdi. Seçim güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusu üzerine de Soylu, "Hepsi alındı. Tedbirlerimiz, takviye bütün tedbirlerimiz hazırdır. İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek. Biz görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz." dedi.