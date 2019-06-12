Binali Yıldırım'a ağzına geleni söyledi: Kukla mı diyeyim, zavallı mı diyeyim...

Kasımpaşa'da bir yurttaşın AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.



Seçime sayılı günler kala Yol Tv Kasımpaşa'da halka "Bİnali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu?" sorusunu yöneltti. Yaşlı bir yurttaş oyunu yine Ekrem İmamoğlu'na vereceğini belirterek Binali Yıldırım'a isyan etti. Yurttaş "Binali Yıldırım'a kukla mı diyeyim zavallı mı diyeyim? Ben cahil halimle ülkeyi daha iyi yönetirim" ifadelerini kullandı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.