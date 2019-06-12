Ekrem İmamoğlu'dan Sivas mesajı

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de Sivaslı İş İnsanları ve sanayicilerine yaptığı konuşmada Sivas'ın Kurtuluş Mücadelesi'ndeki önemi üzerinden mesaj verdi.



Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’ta geçirdiği 108 günü anlatan ve belgesel niteliği taşıyan ‘Sivas-Milli Mücadele’nin 108 Günü’ kitabına vurgu yapan Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet kenti olan Sivas demokrasi sürecine Sivaslılar vasıtasıyla Sivas Kongresi'nin ev sahipleri olarak 23 Haziran'da çok daha fazla sahip çıkmalıdır. benim kanaatim böyle." dedi. İmamoğlu'nun sözleri salonda büyük alkış aldı.