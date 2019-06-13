CHP İstanbul'dan sosyal medyayı sallayan kampanya: #SenDeSor

CHP İstanbul İl Başkanlığı, “Sen De Anlat” reklam filminden sonra bugün “Sen De Sor” sloganıyla yayımladığı reklam filmiyle sosyal medyayı bir kez daha salladı. Reklam filminde İstanbullu vatandaşlar, bugüne kadar yanıtlanamayan soruları soruyor. “Sen De Sor” reklam filminde seçimin iptal edilmesiyle ilgili yaşanan hukuksuz süreçten CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 18 günlük icraatlarına kadar birçok konuda herkesin sorması ve yanıtını bulması gereken sorular var.