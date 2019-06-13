Ablasının evlenmesini istemedi, gelin arabasını taş yağmuruna tuttu

Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyünde Aydemir ailesi kızlarını Mutluca köyünden Engin ailesinin oğluyla hayatını birleştirdi. Düğün günü Muhammet Utku Aydemir, ablasını görünce gözyaşlarına boğuldu. Gelini evden çıkaran Engin ailesi üyelerine taş atan Muhammet Utku Aydemir, gelin arabasının önüne geçip ‘Ablamı götürmeyin, size vermiyoruz’ diye bağırarak taş atıp engel olmaya çalıştı. Durumu gören her iki aile çocuğu yatıştırmaya çalıştı.

Durumu gören Muhammet Utku Aydemir’in babası, çocuğu da ablasıyla birlikte gelin arabasına bindirerek Mutluca köyüne gönderdi.