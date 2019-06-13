Kebap tartışmalarına Sivaslılardan olay yanıt!



Sivas Valiliğinin bir tanıtım filminde kebap fotoğrafı kullanmasının ardından Tokat’tan “Tokat kebabı bizimdir” şeklinde tepkiler yükselmişti. Sivas kebabı ile Tokat kebabı arasındaki farklılıklar bilinse de Sivaslılar tartışmada taraf olmadı. Tokat’ta kebabın “Tokat kebabı” olarak tescillendiği bilindiği için tepkiler üzerine Sivas Valiliği tanıtım filminde kullanılan fotoğrafı kaldırmıştı. Tokat’ta tartışmalar devam ederken, Sivaslı tuz üreticileri tartışmaya noktayı koydu. Sivas’ta faaliyet gösteren kaynak tuzu üreticileri yaptıkları açıklamada, Tokat kebabının Tokat’a ait olduğunu ancak Tokat kebabına tadını verenin de Sivas’ın kaynak tuzu olduğunu söylediler.



Sivas’ta kaynak tuzu üretimi yapan Şükrü Çiçek yaptığı açıklamada, Sivas ile Tokat’ın kardeş şehirler olduğunu belirterek, “Kebabı Tokatlı hemşehrilerimiz tescillemiş olabilir. Ete tadını veren ve Tokat’ın meşhur yaprağına tadını veren tuz, Sivas’ın kaynak tuzudur. Kaynak tuzu diğer tuzlardan çok farklıdır. Asit oranı düşüktür, mineral oranı ise yüksektir. Buda özellikle et terbiyesinde etkili olur. Bizim firma olarak Tokat’a her hafta en az bir kamyon tuz gönderiyoruz. Bu tuz kebap yapımında ve yaprak yapımında kullanılıyor. Tokatlı hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum. Sivas -Tokat kardeştir ama yaprak ve kebabınızın tadını veren Sivas tuzudur" dedi.

Fikri Çiçek ise yaptığı açıklamada, Tokat kebabının Sivas kebabı olduğu şeklinde bir iddiaları bulunmadığını, Sivas’ın zaten kendisine özgü bir kebabı bulunduğunu belirtip, “Tokat kebabı Tokat’ta tescilli olabilir ama tuzu Sivas’tan gider. Tokatlılar da bunu çok çok iyi bilir. Biz nasıl Tokat kebabının Tokat’a ait olduğunu söylüyorsak Tokatlı hemşehrilerimizin de Sivas’ın tuzu olmadan Tokat’ın kebabının olamayacağını söylemesini bekleriz” şeklinde konuştu.