Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Gizemli ‘yaratık’ ne?

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Vivian Gomez adlı bir kadın Facebook'ta evinin önünde çektiği bir video paylaştı. Bir 'yaratığın' görüldüğü video sosyal medyada gündem oldu.



Gomez’in Facebook’ta paylaştığı görüntülerdeki 'yaratığı'sosyal medya kullanıcıları Harry Potter serisinin Dobby karakterine benzetti.



İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Uzmanlar, görüntülerdeki kişinin yüksek olasılıkla kafasına pantolon geçirmiş, terlikli bir çocuk olduğunu söyledi.



Vivian Gomez, görüntülerdekinin oğlu Bobby olabileceğini söyledi ancak “Ben oğlumu tek başına gece dışarı göndermem” dedi. Aynı zamanda Gomez, oğlunun şaka yapmaktan hoşlandığını ve dans etmeyi sevdiğini de anlattı.