Demet Akbağ, ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Demet Akbağ, dün akşam Quality ödül törenine katıldı. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alan Demet Akbağ, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti. 13 Mart'ta eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Akbağ, gecenin ilerleyen saatlerinde duygu dolu anlar yaşadı.



GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gecenin sonunda şarkılara eşlik eden Demet Akbağ, mikrofon kendisine uzatılınca Zeki Müren'in 'Sorma' şarkısını söyledi. 3 ay önce eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, gözyaşlarını tutamadı. Akbağ'ın duygu dolu anları ise kameralara yansıdı.



HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.