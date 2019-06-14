Duygu yüklü karne töreni: Aysel öğretmenin öğrencileri gözyaşlarına boğuldu

Geçen mayıs ayında görev yaptığı Mevlana İlkokulu’na gelmek için yola çıkan 4/B sınıfı öğretmeni Aysel Akın (37), minibüsten inip yola çıktığı sırada karşı yönden gelen bir minibüsün altında kalarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Acı haber öğrencilerini ve eğitim camiasını yasa boğmuştu.

Bu yıl 2018/2019 eğitim ve öğretim yılı karne töreni öğretmenin görev yaptığı Mevlana İlkokulu’nda gerçekleştirildi. 4/B sınıfındaki tören için sınıfa gelen öğrenciler ise kaybettikleri öğretmenlerinin fotoğrafını masasında görünce gözyaşlarına boğuldu. Öğretmenlerini çok özlediklerini belirten öğrenciler, “Keşke burada olup karnelerimizi o verseydi. Aldığımız karnelerimizi öğretmenimize hediye ediyoruz” dediler.

Öğrencilere karnelerini Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun dağıttı.