Habertürk canlı yayınında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu

SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar ile Elif Dördüncü Aydemir arasındaki tartışmasında hakaretler havada uçuştu.

Gazeteci Necdet Saraç'ın "Bahçeli ile Erdoğan birbirlerine küfretmedi mi?" sorusuna İsmail Çağlar "Ben bilmiyorum küfrettiklerini demesi üzerine Elif Dördüncü Aydemir ''Sizde geçici hafıza kaybı yaşanıyor galiba'' sözlerine Çağlar hakaret ederek yanıt verdi.

Çağlar canlı yayında Aydemir'e '' Siz de bunaksınız. Baştan bunaksın sen bana geçici hafıza kaybı diyorsun. Ahlaksız kimsin de sen bana öyle diyorsun. Ben bozarım terbiyemi. Sen kimsin'' dedi.

Çağlar'ın sözlerine programın diğer konukları da tepki gösterdi.

Programın sunucusu Hülya Hökenek gerilim üzerine reklam arası vermek zorunda kaldı. Reklam arasında ise İsmail Çağlar programı terketti.

İSMAİL ÇAĞLAR'DAN AÇIKLAMA

Programı terk eden İsmail Çağlar yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çağlar ''Yayında konuklardan Elif Dördüncü Aydemir “siz de geçici hafıza kaybı var” diyerek bana hakaret etti. Ben de kendisine misliyle mukabele ettim. Reklam arasında hakaretlerine devam ettiği ve moderatör de kendisini kolladığı için yayını terk ettim. Bilginize'' ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİBİRLERİNE NELER DEMİŞTİ? - VİDEO