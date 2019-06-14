Karne töreninde söyleyeceklerini unutan Elif, gözyaşlarına boğuldu

KAHRAMANMARAŞ'ta 1'inci sınıf öğrencisi Elif Reyyan Evcek, sınıfa gelen kent protokolünü karşılamak için konuşma yaparken, sözleri unuttu. Gözyaşlarına boğulan Elif'i, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan teselli etti.



Kahramanmaraş'ta eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene; Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arif Yenipınar katıldı. 1'inci sınıfa giren protokol üyelerini Elif Reyyan Evcek karşıladı ancak konuşmaya başlarken sözleri unuttu. Gözyaşlarına boğulan Evcek, ağlayarak sırasına geçti. Kaymakam Kadir Okatan, Elif'in yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Okatan, heyecandan sözleri unutmasının normal olduğunu belirten tekrar okumasını istedi. Bunun üzerine Elif konuşmasını tamamladı. Elif Reyyan Evcek, daha sonra aynı konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'a yaptı ve ondan da karnesini aldı.



Elif, heyecanlandığı için gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, "Birden heyecanlandım. Anneme söz vermiştim yapacağıma ama sonra okudum" dedi. Daha sonra sınıftaki diğer öğrencilerin karneleri protokol üyeleri tarafından verildi.