Erdoğan'dan 'İmamoğlu' ve 'Neden miting yapmıyorsunuz?' sorularına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı VIP gerilimi ve yaklaşan İstanbul seçimine ilişkin neden miting yapmadığına dair açıklamalarda bulundu.



Erdoğan konuya ilişkin şöyle konuştu;



"VALİMİZ SEÇİM SONRASI TAKİPÇİSİ OLACAKTIR"



Ordu havalimanındaki görüntüleriyle ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Valiler o ildeki temsilcisidir. Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Vali Bey seçim süreciyle bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Bana gelen bilgiler seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum yaklaşımı... Bu işin arda bırakılır yanı yoktur. Valimiz seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki henüz bu devleti tanımamış. Protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını bilmiyor. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak" dedi.



"İSTANBUL'DA HALKLA BULUŞMALAR YAPACAĞIZ"



İstanbul seçimleri öncesi miting yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Belediye başkanı adayımız sürecin içinde. Kalan son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma toplantıları yapmayacağımı kimse söyleyemez. Önümüzdeki hafta içinde bu tür planlamalar yapılıp halkla buluşmalar çerçevesinde bir arada olmak suretiyle İstanbul'u dolaşacağız. Arkadaşlar çalışmayı yapıp nasıl yol belirlerse süreci devam ettireceğiz" dedi.