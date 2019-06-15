Dilenci kadın, 'Bölgeme girdiniz' diyerek Suriyeli kardeşleri dövdü

Suriye'de yaşanan savaşta babalarını kaybeden ve 3 yıl önce anneleriyle geldikleri Manavgat'ta yaşamaya başlayan Muhammet ve Mustafa El Hakim kardeşler, geçen perşembe günü saat 18.30 Antalya Caddesi'nde mendil satmak istedi. Bir süre sonra çocukların yanına gelen aynı caddede dilenen bir kadın, Burası benim bölgem, para vererek burayı aldık, burada dilenemezsiniz, mendil satamazsınız diyerek tepki gösterdi. Adı öğrenilemeyen kadın, çocukların elindeki mendilleri de almak istedi.

Suriyeli kardeşlerin direnmesi üzerine dilenci kadın, çocukları tokatlayıp tekme attı. Kadın ardından terliğinin tekini çıkarıp dövdüğü çocukları kovalamaya başladı. Muhammet ve Mustafa kardeşler, kent meydanının hemen yanında bulunan otoparka kaçarak kadından kurtuldu. Çocukların peşinden gitmek isteyen kadın, çevredekilerin kendisini görüntülediğini fark edince küfür ederek olay yerinden uzaklaştı.

ÇOCUKLARA ŞİDDET KAMERADA

Dilenci kadının 2 çocuğa uyguladığı şiddet, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean çekildi. Görüntülerde, dilenci kadının çocukların elindeki mendil poşetlerini almaya çalışması, çocukların direnmesi, bunun üzerine dilenci kadının çocuklara tekme atması ve ardından ayağındaki terliği çıkararak çocukları kovalaması yer alıyor.

Muhammet ve Mustafa kardeşler, babasının Suriye'de yaşanan savaşta yaşamını yitirdiğini belirterek, 3 yıl önce anneleri ve bir kardeşleriyle Manavgat'a geldiklerini, buradaki akrabalarının yanına yerleştiklerini söyledi. Büyük zorluklarla yaşamaya çalıştıklarını anlatan kardeşler, her gün 5 liradan 10'ar mendil aldıklarını, tanesini 1 liradan sattıklarını söyledi. Günde sadece 20 lira kazanabildiklerini, bu parayı annelerine verdiklerini söyleyen çocuklar, dilenci kadının son bir aydır haftada 3- 4 kez kendilerine saldırdığını, ellerindeki parayı ve mendilleri almaya çalıştığını anlattı.

Antalya Caddesi'nde hizmet veren esnaf ise özellikle pazar kurulan pazartesi ve perşembe günleri caddede çok fazla kişinin dilendiğini, dilencilerin özellikle turistleri taciz ettiğini kaydetti.