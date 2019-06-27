Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın kendisini tebrik etmesini böyle yorumladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın dün akşam konuk oldı. Arslan 23 Haziran akşamı Binali Yıldırım'ın tebrik konuşmasını İmamoğlu'na sordu.



İmamoğlu şöyle yanıt verdi: Birkaç ay içerisinde gelişme. Keşke bugünleri yaşamasaydık. Evet demokrasi adına sınav verildi. İlk seçim kazandığımıza yüzde 100 inanıyoruz. Hiçbir kaygı duymuyorum. İnanın o kadar emin konuşuyorum ki, o sürecin buraya gelmesi elbette ki sonuçları çok sevindirici. Farkı daha büyük istiyorum diyordum. Bunu şahsım adına değil demokrasi adına istiyordum. Toplum siyasetçinin, siyasi iradenin üzerinde olmalı.Millet istediği zaman değiştirebilir, bir siyasinin kararına boyun eğmemelidir. Ama keşke biz 31 Mart gecesi işi bitirseydik,bu kadar iftira, bu kadar seçim kazanmak için her yolun mübah olduğu, gün geldiğinde bütün savunulan işlerin yok sayıldığı, her konunun sürece dahil edildiği. Bütün bunların yaşanmamasını isterdim.