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Bakanlık sosyal medyadan paylaştı: İşte F-16 savaş uçağının o hareketi

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunan 'Fatih' sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros fırkateynini selamladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hava Kuvvetlerimize ait bir F-16 savaş uçağımız, Doğu Akdeniz'de bulunan Fatih sondaj gemimizi ve ona refakat eden TCG Barbaros fırkateynimizi selamladı" denildi.
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cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2019 Perşembe, 14:43

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