Burak Özçivit Romanya'yı birbirine kattı

Burak Özçivit, yüzü olduğu markanın mağaza açılışı için Romanya'ya gitti. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan ünlü oyuncunun hayranları izdiham yarattı.



Son olarak, yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yer alacak Diriliş Osman dizisi için değiştirdiği imajı ile olay olan Burak Özçivit, yüzü olduğu markanın mağaza açılışı için Romanya'ya gitti. Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da hayranları tarafından yakın takipte olan Özçivit'in hayranları Romanya'da izdiham yarattı.



Burak Özçivit'in hayranlarının Romanya'da gösterdiği ilgi ve 'Özçivit izdihamı' ise kameralar şu şekilde yansıdı: