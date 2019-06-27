İşte ilk sözleri... Ekrem İmamoğlu görevi böyle teslim aldı

İmamoğlu buradan İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye geldi. İmamoğlu görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.



Yerlikaya mührü İmamoğlu'na vererek "Kendisini tebrik ediyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığımız büyükşehir ailesine ve tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum." dedi.



Ekrem İmamoğlu ise "Ben de Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Mührü aldım. Teşekkür ediyorum. Allah mahçup etmesin. Bu şehre, tarihine sahiç çıkacak bir yönetim anlayışını ortaya koymak istiyorum. İstanbulumuza hep beraber hizmet etme sözünü veriyorum. Herkesle uyum içerisinde çalışmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.