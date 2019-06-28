'Ne güzelsin sen, gözlerinden öperim'

Eskişehir'de küçük bir çocuğun tramvayda müzik yapması sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Görüntülerde, küçük bir çocuk, tramvayda müzik çaldığı, çevrede bulunan insanların ise çocuğun çaldığı parçayı dinlediği görülüyor. Kimi vatandaşların para da verdiği fark edilirken, video, Eskişehir Belediyesi resmi hesabından, "Ve dünya 20 saniyeliğine güzelleşir" notuyla paylaşıldı.



Eşkişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de, sosyal medya hesabından söz konusu görüntüleri, "Ne güzelsin sen, gözlerinden öperim" notuyla paylaştı.