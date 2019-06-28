Kalabalık onu Ekrem İmamoğlu’na benzetince…

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İBB Meclis Üyesi Oktay Aksu'yu Ekrem İmamoğlu'na benzeten vatandaşlar dakikalarca sevgi gösterisinde bulundu. Aksu, 'Ekrem başkan' sloganları atan ve aracının camına vuran kalabalığa her ne kadar 'ben değilim' dese de sesini duyuramadı. O anlar Aksu'nun aracının içinden kayda alındı.