Kenan Doğulu'nun annesi boşanma iddialarına son noktayı koydu

Oyuncu Beren Saat'in Instagram sayfasında kazada hayatını kaybeden eski sevgilisi hakkında yaptığı paylaşımla eşi Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar olduğunu ima etmişti. Saat'in bu paylaşımları çiftin boşanma iddialarını gündeme getirmişti. Oğlunun konserine giden Serpil Doğulu, ikilinin boşanma iddialarını yalanladı.

"HERKES İŞİNDE GÜCÜNDE"

Kenan Doğulu dün gece Harbiye'de konser verdi. Seyirciler arasında Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu da vardı. Anne Doğulu, Kenan-Beren ilişkisiyle ilgili soruları yanıtladı: "Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam. en çok 'Bugünüm sensiz geçti' şarkısını seviyorum. Babası için yazmıştı onu... Sahne performansı muhteşem, üstüne adam tanımıyorum. Bütün popçuları seviyorum ama o benim oğlum. Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..."