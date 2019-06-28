Müge Anlı'nın sunduğu yarışmada 'Cumhuriyet' sorusu

Farklı bir formatla izleyicinin karşısına çıkan Müge Anlı'nın, sunduğu yarışma programı Güven Bana'da, iki yarışmacının "Cumhuriyet" sorularını bilememesi sosyal medyaya eleştiri konusu oldu.



Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, alışılagelmişin dışına çıkarak Tamer Karadağlı'nın eskiden sunduğu Güvan Bana yarışmasıyla izleyenlerin tekrar karşısına çıktı.



SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ KONUSU OLDU



Yaz dönemi boyunca Güven Bana isimli bir programla ekranlarda olacak olan Müge Anlı, sunduğu 'Güven Bana' ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. ATV'de yayınlanan yarışmaya katılan iki yarışmacının ,"Türkiye'de cumhuriyetin ilan edildiği yıl, Ankara'da Birinci Meclisin açılış tarihinden kaç yıl sonradır?" sorusunu bilememesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.



İPUCU VEREREK YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTI



Meclis'in açılması ve Cumhuriyet'in kuruluşu tarihlerini uzun süre düşünen yarışmacılara Müge Anlı ipucu vererek yardımcı olmaya çalıştı.