18 yıl sonra bu sesi duydu



Karaman’ın Kılbasan köyünde yaşayan Osman ile Nilüfer Atçeken çiftinin en küçük çocukları olan 19 yaşındaki Süleyman, bir yaşında geçirdiği bir hastalık sonucu işitme duyusunu kaybetti. Maddi durumu yeterli olmayan Süleyman’ın ailesi, o zaman çocuklarının tedavisi için gerekli girişimlerde bulunamadı. Süleyman’ın talihi, uzun yıllar yurt dışında çalışan ve daha sonra memleketine dönerek muhtar seçilen Adalet Orhan’ın girişimleriyle tekrar güldü.

Süleyman ilk sesi duydu, yüzü güldü

Kılbasan Köyü Muhtarı Adalet Orhan, Süleyman’ın işitebilmesi için neler yapılabileceğini araştırmaya başladı. Muhtar Orhan, Süleyman’ı Konya’ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümüne getirerek muayene ve kontrollerini yaptırdı. Yapılan incelemeler sonucunda Süleyman Atçeken’in halk arasında “biyonik kulak” olarak bilinen “koklear implant” işitme cihazı takılmasıyla çevre seslerini duyabileceği ve kendisini normal yaşam koşullarında idare edebileceğinin söylenmesi üzerine muhtar Adalet Orhan, Süleyman’ın tedavisi için girişimlere başladı. Muhtar Orhan, köyde ve yurt dışında çalıştığı Hollanda’daki yakınları ve tanıdıklarına durumu bildirdi. Süleyman'a takılacak cihazların alınması ve tedavi sürecinin tamamlanması için yaklaşık 60 bin lira toplandı. Yardımlar sayesinde Orhan, cihazın ücretini toplayarak genç Süleyman’ın duyması için hastaneye tekrar gelerek ilk ameliyatını yaptırdı. İlk ameliyatta kafa derisinin altına yerleştirilen cihazın beyne alışması için 3 haftalık süre verildi. Sürenin tamamlanmasının ardından muhtar Adalet Orhan, heyecanla duymayı bekleyen Süleyman Atçeken’i alarak tekrar hastaneye getirdi. İlk duyma heyecanı yaşayan Süleyman'a buradaki yapılan hazırlıkların ardından cihaz takılarak ilk ses uzmanlar tarafından verildi. İlk sesin verilmesiyle büyük heyecan yaşayan Süleyman Atçeken'in mutluluğu yüzüne yansıdı. Süleyman yapılan testlerde başarılı olarak çevre sesleri duymaya başladı.

"Kılbasan halkımız, yurt dışındaki hemşehrilerimiz yardım elini uzattı"

Köy muhtarı Adalet Orhan, Süleyman'ın tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatarak, "Üç aylık süreçte hocamızdan randevu aldık. Kendileri Süleyman kardeşimizin durumuna baktılar. Giderler 60 bin lira kadar bir ücretti ve kardeşimizin durumunu öğrendikten sonra kampanya başlattık. Burada da Kılbasan halkımız, yurt dışındaki Kılbasanlı dostlarımız ve bizi seven bütün hemşehrilerimiz yardım elini uzattı. Biz de onlar sayesinde güzel yerlere geldik” dedi.

Herkesten daha heyecanlı olduğunu belirten muhtar Adalet Orhan, “Süleyman kardeşimiz duymaya başladı. Bu duyguyu anlatmak gerçekten çok zor. Bana onun yerine hastaneden telefon gelip kulaklık takılacak denilmesi sonrası ben çok duygulandım, hatta ağlama noktasına kadar geldim. Allah nasip etti, bugün de bunların hepsini canlı olarak kendimiz gördük” ifadelerini kullandı.

"Süleyman, terapi eğitimi ile belli kelimeleri anlayabilir ve konuşabilir hale gelebilir"

İşitme ve konuşma duyusunun kaybetmememin küçük yaşlarda daha erken bir teşhisle mümkün olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Keleş Çolpan, “Süleyman ameliyat için çok istekliydi. Çünkü, bu yaşına kadar hiç bir şey duymamış etrafı duymak istiyordu. Bunun hevesi üzerine kendi köyünden yardımsever insanlar ona destek oldular. Biz de bu konuda ona yardımcı olarak biyonik kulak ameliyatını yaptık. 1 ay gibi bir süreçten sonra Süleyman’a biyonik kulaklığı takarak duymaya başladı” şeklinde konuştu.

Ameliyat aşaması kadar ameliyat sonrasında da Süleyman’ı zorlu bir sürecin beklediğini anlatan Prof. Dr. Bahar Keleş Çolpan, “Süleyman’ı şuanda zorlu bir süreç bekliyor. Sadece ameliyat ve biyonik kulaklığı takmak değil, terapi eğitimi de alması gerekiyor. Bu eğitimle ise belli kelimeleri anlayabilir ve konuşabilir hale gelebilir. O konuda biz aileye bilgi verdik ve eğitimlere devam ederse, ne ekersek onu biçeriz, ileri yaşlarda çok daha iyi verim elde edeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu tür rahatsızlıklarla ilgili ailelere uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Bahar Keleş Çolpan, “Duyma kaybını artık yeni doğan işitme taramasıyla her doğan bebek taranıyor. Bunu ihmal etmemeleri, eğer çocukların da bir duyma ile ilgili problem hissediyorlarsa erken yaşta hekimlere başvurarak erken tanının önemini vurgulamak istiyorum. Ne kadar erken tanı olursa o kadar başarılı sonuç alınabilir” dedi.