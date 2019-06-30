Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de uzun zaman sonra ilk kez 19 yaşındaki Arda, dev ödüllü soruyu görme şansını elde etti. Sosyal medyada gündem olan genç Arda’nın “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ise duygulandırdı. 1 milyon liralık soru yayınlanacağı sırada ise yarışmanın süresi bitti. 1 milyonluk soru gelecek programda açılacak.

250 bin TL’lik soru:

Heredotos'a göre, Mısırlılar, ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde "bekos" yani "ekmek" dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir?

A: Frigyalılar

B: Hititler

C: Sümerler

D: Lidyalılar

Doğru Cevap: Frigyalılar