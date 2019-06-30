Kreşte dayağa 5 bin lira ceza!

İskenderun'da 2016 yılında yaşanan olayda, özel bir kreşte eğitim veren yardımcı öğretmen 4 yaşındaki K.A.'yı sınıf arkadaşlarına dövdürmüştü. İddiaya göre; çocuklara nasıl şiddet uygulayacaklarını anlatan öğretmen M.K.'nın küçük K.A.'yı göstererek diğer çocuklardan ona tekme ve yumruk atmalarını işaret etmesi saniye saniye kreşin kameraları tarafından kaydedilmişti.

KREŞ SAHİBİNE 16 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

K.A.'nın ailesi çocuklarının içine kapanması ve hareketlerindeki değişiklikler sonrasında olayı ortaya çıkardı. Olaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu. Öğretmen M.K.'ya 5 bin, kreş sahibine ise 16 bin lira para cezası kesti.

İKİ TARAF DA İTİRAZ ETTİ

Adli makamlara da yansıyan olayla ilgili yargılama tamamlandı. İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran mağdur K.A., Anne A.B.A. ve Baba G.C.A. 20 biner lira manevi tazminat talep etti. 2 yıl süren yargılama sonrasında mahkeme heyeti ailenin taleplerini kısmen kabul etti.

Heyet, mağdur çocuk K.A. için 3 bin, anne A.B.A. için bin, baba G.C.A. için bin lira olmak üzere toplam 5 bin lira manevi tazminata hükmetti. Tazminatı öğretmen M.K. ve kreş sahibi birlikte ödeyecek. Küçük çocuğun ailesi ise kısmi ret kararı nedeniyle öğretmen M.K.'nın avukatı için bin lira vekalet ücreti ödeyecek.

AİLE İTİRAZ ETTİ

Söz konusu karar sonrasında hem K.A.'nın ailesi hem de M.K. ve kreş sahibi temyiz yoluna başvurdu. Taraflar kararı doğru bulmadıklarını belirterek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.