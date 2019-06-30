Davutoğlu, Erdoğan ve Albayrak'ı hedef aldı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Elazığ Gönül Dostları Buluşması'nda konuştu. 'Bir oy da olsa seçim geçerlidir deyip tutum değiştirmek, bir seçimde beka kaygısından bahsedip neredeyse bu şekilde düşünmeyen herkesi terörist olarak itham ederek, diğer seçimde İmralı'yla temasa geçmek milletin vicdanından kopuştur' diyerek Erdoğan'a tepki gösteren Davutoğlu, 'Devlet makamlarını trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk' diyerek de Berat Albayrak'ı hedef aldı.