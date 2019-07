İşte 93. Gazi Koşusu

93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance adlı safkan kazandı.



At yarışlarında 93. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.



Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen 21 safkanın katıldığı yarışı, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.



The Last Romance, yarışa katılan iki dişi safkandan biriydi.



Şampiyon 1 milyon 650 bin liralık birincilik ödülünü alacak. Bu ikramiyenin dışında 165 bin lira da At Sahibi Primi verilecek.