Kemençe çalan android

Fransa'da 2004 yılında "yılın en iyi heykeltıraşı" seçilen Adil Çelik, talep doğrultusunda kemençe çalarak türkü söyleyen silikondan android heykel yaptı.

Heykel, Uzungöl'deki bir işletmede sergilenerek turistlerin beğenisine sunulacak.

Çelik, 28 yıldan beri silikon ve android heykeller üzerine çalışmalar yaptığını, özellikle son 15 yıldır insansı makine olan android heykeller üzerine çalışma gerçekleştirdiğini anlattı.

Uzungöl'deki bir turizm işletmesinin talebi üzerine 1,5 aylık çalışma sonucu kemençe çalan ve türkü söyleyen android heykel yaptığına işaret eden Çelik, heykelin bölgeye gelen turistler için sergileneceğini dile getirdi.

Gerçek boyutta ve kemençe çalarak hareket edebilen heykelin alanında birçok ilk özelliği barındırdığının altını çizen Çelik, "Karadeniz Bölgesi'nin kültürünü ve kemençeyi tanıtmak için dünyada ilk kez kemençe çalarak türkü söyleyen robot bir heykel yaptım. Heykel, bilgisayarla kumanda ediliyor. Müziğe göre kemençe çalıyor ve türkü söylüyor. Hem bölgenin kültürünü tanıtacak hem de turistlerin ilgisini çekecek." dedi.

Daha önce de "bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'ın saz çalıp türkü söyleyen android heykelini yaptığını belirten Çelik, "Atatürk ve silah arkadaşlarının da android heykellerini yapmıştım. Ardından Neşet Ertaş'ın, şimdi de kemençe çalarak türkü söyleyen android heykel yaptım. Bu alanda Türkiye'de, hatta Avrupa'da önemli başarı sağladık. En büyük hedefim ise dünyaca ünlü müzik grubu 'The Beatles'ın insansı android robotlarını yaparak Avrupa'da sahnelemek. Bu proje için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.