'Ezhel gözaltına alındı' iddiası: Avukatından açıklama

BBC Türkçe’ye konuşan avukat Ekin, müvekkilinin Almanya’dan konser için İzmir’e geldiğini ve ülkeye girerken pasaport kontrolünde kötü muamele gördüğünü söyledi.

Ekin'in açıklamaları şöyle:

“Hiçbir gerekçe belirtilmeden, hiçbir izahat yapılmadan yaklaşık bir saat alıkonuldu. O da buna yönelik tepki gösterdi. Herhangi bir cezası, herhangi bir aranması, hiçbir şeyi yok. Ben de telefonla bağlanıp polis memuruna ‘Niçin alıkoydunuz? Herhangi bir mahkeme veya savcılık kararı mı var?’ diye sordum, olmadığını söylediler.

Oradaki polis amiri gelip olaya müdahil oldu, gerekçesini sordu, ortada bir gerekçe olmayınca buyur geç dedi. Müvekkilim bu süreçte sinirlendiği için, bağırmasını gerekçe göstererek gözaltı işlemi yapmaya kalktılar. Müdahil olduk olaya ve serbest bırakıldı.”

Avukat Fuat Ekin, olayın ardından Ezhel’in konserinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini de ekledi.