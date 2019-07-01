Tramvaya binen İmamoğlu yurttaşlarla böyle sohbet etti

İmamoğlu, dün Ali Yerlikaya’yı Cağaloğlu’ndaki valilik binasındaki makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü. Burada açıklama yapmadan ayrılan İmamoğlu Gülhane Tramvay İstasyonu’nda aracından inerek tramvaya bindi. İmamoğlu, kalabalık içerisinde ayakta yaptığı yolculuk boyunca yurttaşların taleplerini dinledi ve onlara ulaşımla ilgili projelerini anlattı. Laleli İstasyonu’nda tramvaydan inen İmamoğlu, Saraçhane’deki İBB binasına yurttaşlarla sohbet ederek yürüdü. Daha sonra İmamoğlu, İBB’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Ali Yerlikaya ile görüşmesinin sorulması üzerine “Karşılıklı sohbetimizin konusu İstanbul oldu. Önümüzdeki aylarda nasıl bir başlangıç yapmamız gerektiğini, İstanbul’un sorunlarına temel sorunlarına nasıl eğileceğimizi konuştuk. Yerlikaya’nın görev yaptığı 45-50 günlük süreci konuşamadık. Onunla ilgili de ek görüşmelerimiz olacak” dedi. Sosyal Yardım Kartı kullananların 30 Haziran tarihi itibarıyla kartlarının kapatılacağı mesajının iletildiğini belirten gazetecilere de yanıt veren İamoğlu, “Arkadaşlarım bu haberi alır almaz görüştük. Cumartesi sabah hemen bununla ilgili bir toplantı yaptılar ve bu sorun düzeltildi. Kartların kullanıma açıldığına dair mesajlar iletildi. Teknik bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Bu talimat benim bilgim dahilinde değildi. İnceliyoruz” dedi.

‘Tasarruf yapacağız’

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı tarafından, çakarlı araç kullanan milletvekili ve belediye başkanlarına gönderilen uyarı niteliğindeki talimat için “Cumhurbaşkanı’nın buna dikkat çekmesi doğru. Ancak devletin her kademesinde fark edilir bir şekilde bunun değişmesi lazım. Protokol ya da makam aracı diye tarif ettiğimiz araçların sayılarını tespit ettiriyoruz. Hepsini bir araya toplayacağız. Sistemli bir şekilde bunun kullanılması için bir düzen oluşturacağız. Fazlalıklarla ilgili de tasarruf kalemi anlamında çalışmalarımız olacak” diye konuştu. Gazetecilerin, “Bürokrasiden istifa edenlerle temasınız oldu mu” sorusuna ise İmamoğlu, “Temasımız oldu. Bugün davet ettim. Bir kısmının izin aldığı ve şehir dışında olması gerektiği konusunda dönüş yapmışlar. İstifa eden de var. Elbette yenilikçi yönetim kadrolarımız da var” dedi.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, önceki gün sanatçı Zülfü Livaneli’nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği, “Sevdalım Hayat Konseri”ne İmamoğlu’na, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yazar Sunay Akın’la birlikte katıldı.