Survivor 2019 Türkiye şampiyonu belli oldu! İşte 500 bin TL’nin sahibi

Türk ve Yunan yarışmacılar arasında 6 ay süren kıyasıya mücadele Bodrum'da düzenlenen büyük final ile sona erdi. Hem Türk hem de Yunan şampiyonlarının belli olduğu haftada Yusuf ve Seda Türk yarışmacılar arasında final koltuğuna oturmayı başarmıştı. İki başarılı yarışmacı SMS oylamasıyla finale kalmıştı. Acun Ilıcalı Bodrum'dan yaptığı canlı yayınla Survivor 2019 Türkiye şampiyonunu duyurdu. Survivor 2019 Türkiye şampiyonunu Yusuf Karakaya oldu. İşte büyük final gecesinde yaşananlar...