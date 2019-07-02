Survivor finalinde yüreklerin ağza geldiği an! Acun'dan açıklama geldi

Survivor 2019 yarışma programının büyük finalinde üzücü bir gelişme yaşandı. Survivor finalisti Yusuf'un annesi konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Yayına ise ara verildi.





Survivor 2019'da büyük gün geldi çattı. Sunucu Acun Ilıcalı, büyük finalde finalistlerin ailelerinin duygu ve düşüncelerini dinledi. Tam bu esnada ise çok üzücü bir gelişme yaşandı. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın birincisinin belli olmasına dakikalar kala, finalistlerden Yusuf'un annesi fenalaştı. Survivor'a ise kısa bir ara verildi.



ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aranın ardından kaldığı yerden devam eden Survivor'da, Acun Ilıcalı Yusuf'un annesinin sağlık durumuyla ilgili detayları paylaştı. Ilıcalı, "Zinnet Hanım'ın tansiyonu düştü. Doktorlarımızın kontrolü altında." ifadelerini kullandı. Yusuf duygularına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadı.