Genç çift ve bebekleri kazada can verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada genç çift ve bebekleri hayatını kaybetti.



Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinde seyir halindeki Cumali Yarıcı (32) yönetiminde ki 45 KB 1212 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 42 GM 842 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki bebekleri H.Y. olay yerinde feci şekilde can verdi. Yarıcı ailesinin diğer kızları Z.Y. (8) ve H.Y. (7) ise ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı iki çocuk Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen Z.Y., Manisa'ya sevk edildi.



Annesinin kucağında öldü

Kazada annesinin kucağında bulunan 1 yaşında ki H.Y. annesi Hicran Yarıcı ile birlikte aynı koltukta hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Feci kazada AKS ekipleri araç içerisinde cenazeleri çıkarırken bölgede trafik ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden sürücü Cumali Yarıcı'nın Ahmetli Belediyesi personeli olduğu öğrenildi. Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da acılı haber sonrası Turgutlu Devlet Hastanesine gelerek bilgi aldı.

Biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 çocuğun ağır yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.