Devlet Bahçeli, Fehmi Koru'yu hedef gösterdi: Serbest dolaşması normal değil!

MHP lideri Devlet Bahçeli, isim vermeden gazeteci Fehmi Koru'nun FETÖ ile ilişkisi olduğunu iddia ederek "Pensilvanya elçisinin MHP'ye husumet beslemesi normaldir. Normal olmayan hala konuşması ve serbestçe gezmesidir. Zamanında FETÖ'den kârlı çıkan, en fazla nemalanan biti de epey kanlanan şahsın yaptıklarının ağır sonuçlarına şu ana kadar katlanmamış olması adalet ve milli vicdan adına büyük bir handikaptır" dedi.