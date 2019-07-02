Sivas’ta katledilen 33 kişi için binler yürüdü

Sanatçı, aydın ve çocuklarında aralarında bulunduğu 33 kişinin gericiler tarafından yakılan Madımak Oteli’nde katledilmesinin 26. yılında, bugün başta Sivas olmak üzere yurt genelinde anma etkinikleri düzenlenecek. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi önünde bir araya gelecek yurttaşlar, saat 10.00’da Madımak Oteli’nin önüne yürüdüler. Anma etkinliklerinde Madımak Oteli’nin utanç müzesi yapılması, cemevlerine yasal statü verilmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve diyanetin lağvedilmesi talepleri bir kez daha dile getirilecek.