Kılıçdaroğlu'ndan 'Madımak' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Madımak katliamında yaşamını yitirenleri andı. KIlıçdaroğlu, "Bugün 2 Temmuz. Madımak olaylarına gelmek istiyorum. İnsanlar sazlarıyla sözleriyle panelde bir şeyler anlatmak istediler. 2 Temmuz'da Madımak'ta insanlık katliamı yaşandı. Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Şunun bilinmesi çok önemli. Bir insanı, düşüncesini, siyasi görüşünü beğenmeyebilirsiniz. Ama bir insanı yakamaz, öldüremezsiniz. Ama kini ve öfkeyi de asla yüreğimizde tutmamalıyız. Kini ve öfkeyi bir tarafa bırakacağız. Geçmişteki hataları bir kenara bırakacağız." dedi.