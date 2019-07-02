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NTV spikeri Oğuz Haksever yine yakalandı

"Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” sözleri ile gündem olan NTV spikeri Oğuz Haksever'in bu kez rejiye tepki gösterirken ekran başındakilere yakalandı.

[Haber görseli]

NTV spikeri Oğuz Haksever, öğle bültenide ekrana gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılanması haberinin ardından rejiye yaptığı hareket ekranlara yansıdı.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Mayıs ayında NTV'nin dün öğle bülteninde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada sunucu Oğuz Haksever'in sesi canlı yayına yansımıştı.

Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever'in, Cumhurbaşkanı'nın Yaslı Ada açıklaması yayınlanırken “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” dediği duyuldu. Sesin yayına aktarıldığının fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatılmıştı.

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cumhuriyet.com.tr
2 Temmuz 2019 Salı, 14:29

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